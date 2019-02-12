Tuna: Kentimize en güzel hizmeti sunacağız

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Amacımız şehrimizi bir adım daha ileri götürmektir. İnşallah 31 Mart'tan sonra kentimize en güzel hizmeti sunacağız" dedi.

Tuna, kent merkezindeki bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Mağaza çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Tuna, kent geleceğine ilişkin kararların ortak akıl ve istaşare ile alınacağını belirterek, "11 Eylül tarihinden bugüne kadar Mersin'i karış karış geziyoruz. Allah'a şükürler olsun ki milletimizin yüzü bize dönük. Biz inandık, vatandaşlarımız da bize inandı. Onlardan aldığımız destek, güç ve sinerji ile kutlu yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız şehrimizi bir adım daha ileri götürmektir. İnşallah 31 Mart'tan sonra kentimize en güzel hizmeti sunacağız" diye konuştu.

Tuna, Alanya Sokağı ve 16'ncı Cadde üzerindeki esnafların talep ve sorunlarını da dinledi.



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