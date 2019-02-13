Tuna ek binasında sona gelindi

ORHANGAZİ'de geçen yıl başlanan iki okul inşaatından Tuna İlköğretim okulu için yapılan 24 derslikli ortaokul binası inşaatında sona gelindi. Daha önce eski hastane binası yerine yapılan 32 derslikli okul binasının ardından Tuna Ek binasının önümüzdeki günlerde tamamlanarak geçici kabulünün yapılacağı kaydedildi.

Orhangazi, eylül ayında başlayacak olan 2019-2020 Eğitim öğretim sezonuna 2 yeni okul binası ile giriyor. Daha önce eski hastane binası yerine yapılan ve ismi Abdülhamit Han Ortaokulu olarak belirlenen 32 derslikli okul binasının tamamlanıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesinin ardından aynı dönemlerde inşaatına başlanan Tuna İlk ve Ortaokulu yanındaki Tuna Ortaokul binasında da sona gelindi. 24 derslikli olarak planlanan okul binasında inşaatın sonuna gelinirken, inşaatı yapan yüklenici firma yetkilileri okul inşaatının yakın bir gelecekte tamamlanacağını ve geçici kabulünün yapılacağını ifade ettiler. Tuna Ortaokul binası da eski hastane binası yerine yapılan 32 derslikli okulla birlikte eylül ayında başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda hizmete girmiş olacak.

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