Tuna'dan 'Zafer Yürüyüşü'ne davet

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, herkesi 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne davet etti.

Tuna, yayınladığı mesaj ile Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümünü kutladı. Mersin'in 3 Ocak'ta tek yürek olacağının altını çizen Tuna, "3 Ocak, 1071'de Anadolu'yu yurt eden Sultan Alparslan'ın vurduğu mührün Mersin'deki tescilidir. Karadeniz'i yaran Bandırma vapurunun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır. Erzurum ve Sivas Kongresi'nin burada tescilidir. Cumhuriyete el sallamaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduğumuzun Mersin'den işaretidir. Mersinli hemşerilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Üzerinde hür ve bağımsız yaşadığımız bu aziz vatanı bizlere emanet eden atalarımızın emanetine sahip çıkmak için; 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 08.00'de Toroslar Belediyesi önünde buluşalım" dedi.

3 Ocak Zafer Yürüyüşü'nün Kuva-i Milliye Bulvarı, İstiklal ve Sakarya Caddesi'ni takiben ulaşılacak Cumhuriyet Alanı'nda sona ereceğini bildiren Tuna, herkesi yürüyüşe katılmaya çağırdı.



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