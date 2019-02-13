Tuna'dan 'sosyal barış' vurgusu

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Bütün yaratılanları Allah'ın kutsal emaneti olarak görüp, 15 yıldır hizmetimizi bu şekilde yaptık. Bundan sonrada inşallah böyle devam ederek, bu kentte sosyal barışı tesis edeceğiz" dedi.

Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu karşısında oluşturulan Cumhur İttifakı Yenişehir Seçim Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Halkın kendisini seçmesi halinde Mersin'in kazanacağını ve kentin hizmetlerle dolu 5 yıl geçireceğini belirten Tuna, "Teknolojiyi ve bilgi çağını yakalamış bir gençlik hayalimiz var. Büyüklerimizin tecrübesinden, gençlerimizin de becerisinden faydalanmak istiyoruz. Millet ortalaması hayatımızda, hiçbir zaman sırça köşklerden başkanlık yapmadık. Milletin ağzından derdini dinledik ve dinliyoruz. Bu yanı ile kentimizde tanınan bir belediye başkanıyım. Bizi herkes alkışlıyor. Açtığımız seçim bürolarımızda, toplantılarımızda ve esnaf ziyaretlerimizde insanlarımız muhteşem bir fotoğraf karesi oluşturarak, sevgilerini bizlere gösteriyor. Bütün yaratılanları Allah'ın kutsal emaneti olarak görüp, 15 yıldır hizmetimizi bu şekilde yaptık. Bundan sonrada inşallah böyle devam ederek, bu kentte sosyal barışı tesis edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim ofisinin açılış kurdelesi kesildi.



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