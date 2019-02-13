Tuna, Bozyazı ve Anamur'u ziyaret etti

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Bozyazı ve Anamur ilçelerini ziyaret ederek, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerden söz etti.

Kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşlara hitap eden Tuna, "Sağlık, eğitim ve gençlik projelerimizle bezeyeceğimiz Mersinimizi; güneş, toprak, su, çevre, çocuk ve kadınlarımıza yönelik projelerle de kalkındıracağız. Her ilçemizde bir spor tesisi yapacağız. Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum demektir. Hükümetin yaptığı yatırımlar, tüneller ve viyadükler bittiğinde buradaki ulaşım çok daha kolay olacak. Turizm anlamında da kruvaziyer gemilerinin limana yanaşması ile birlikte onun oluşturacağı turistik sinerji ve bizim yapacağımız yatırımlarla burası kalkınacak. İskele çalışması ve Sini Deresi'nin kenarını revize ederek, insanlarımızın mutlu bir yaşam sürdüğü Bozyazı'yı oluşturacağız. Bozyazı, büyükşehir ve hükümet üçgenimizi kurduğumuz zaman Bozyazı ve Mersin kazanacak" dedi.

Anamur'daki tarım araziyerinin suyla buluşturulacağını dile getiren Tuna, "Muzun cenneti Anamur'u bu dertten kurtaracağız. Ören ve çevresindeki o sahil bandını dört dörtlük yapacağız. Kafelerle taçlandıracağız, insanlarımızın gelip piknik yapabileceği şekle dönüştüreceğiz. Katı atık bertaraf tesislerini Anamur, Bozyazı ve Aydıncık noktalarında muhafaza etmek sureti ile bu işi kökünden halledeceğiz. Kültürel değerlerimizi tanıtarak, öne çıkartacağız. Anamur'u turizmin cenneti yapacağız" diye konuştu.



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