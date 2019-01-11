Tümgeneral Koç'tan, Dicle Elektrik'e ziyaret

DİYARBAKIR Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç’u Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel ve Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün karşıladı. Bölge Komutanı Tümgeneral Koç ile Genel Müdür Karagüzel bir süre baş başa görüştü. Görüşme sırasında Genel Müdür Karagüzel, özelleşme sonrasında şirketin sorumluluk bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta elektrik şebekesini güçlendirmek için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Tümgeneral Koç’a kısaca bilgi verdi. Karagüzel, ülke ekonomisine de olumsuz etki eden kayıt dışı elektrik kullanımına karşı sürdürdükleri mücadelede kontroller sırasında karşılaştıkları zorluklardan söz etti. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç bu konuda gerekli desteği sağlayacaklarını belirterek başarı dileğinde bulundu.

Görüşme Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel’in ziyaret anısına Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç’a dokuma bir tablo hediye etmesi ile son buldu.

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