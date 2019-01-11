Tümgeneral Koç Dicle Elektrik’i ziyaret etti

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel’i ziyaret etti.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel’e ziyarette bulundu. Koç’u Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ve Genel Müdür Yardımcısı M. Nedim Tüzün karşıladı.

Bölge Komutanı Tümgeneral Koç ile Genel Müdür Karagüzel baş başa görüştü. Görüşme sırasında Karagüzel, özelleşme sonrasında şirketin sorumluluk bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta elektrik şebekesini güçlendirmek için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Koç’a bilgi verdi.

Karagüzel, ülke ekonomisine de olumsuz etki yapan kayıt dışı elektrik kullanımına karşı sürdürdükleri mücadeleden, kontroller sırasında karşılaştıkları zorluklardan söz etti. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç bu konuda gerekli desteği sağlayacaklarını belirterek başarı dileğinde bulundu.

Görüşme Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel’in ziyaret anısına Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç’a dokuma tablo hediye etmesi ile son buldu.