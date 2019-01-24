Tümer: Seyhan için iddalıyım

ADANA, () - ADANA'da 2 dönem CHP milletvekili olarak görev alan ve Seyhan Belediyesi başkan aday adayı olan Zülfikar İnönü Tümer, iddialı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetiminin adaylığı konusunda sıcak baktığı belirtilen Zülfikar İnönü Tümer, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seyhan'da partili partisiz herkesin oyunu alacağına inandığını belirten Tümer, "Benim için önce partim ve başarısı gelir. Seyhan için görev verilmesi halinde çok iddialıyım. Partili-partisiz tüm halkımıza güveniyorum ve partimize verecekleri destekle belediye başkanı olacağıma inanıyorum" dedi.

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