Tümer, Sarıçam’daki mülteci kampında Suriyelilerle görüştü

ADANA,()- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, savaşların tüm dünyada başta çocuklar ve kadınlar üzerinde olmak üzere büyük bir yıkım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Çalışmaları kapsamında Adana’nın Sarıçam ilçesi Buruk mevkiindeki Çadırkent mülteci kampında Suriyeli misafirlerle görüşen, çeşitli incelemelerde bulunan Tümer, CHP Sarıçam İlçe Başkanı Celal Güven ve eski Buruk Beldesi Belediye Başkanı Halil Acar’la birlikte gezdiği çadır kentteki drama tanıklık etti. Küçük baraka şeklindeki evlerde yaşamaya çalışan mültecilerin Suriye’deki savaşın sona ermesini beklediğini, tüm tarafların sağduyusuyla sığınmacıların huzurlu bir ortamda yeniden ülkelerine dönmelerini umut ettiklerini vurguladı.

Mülteci Kampı Yönetici Yardımcısı İsmail Gök’ten kamptaki günlük hayatla ilgili bilgi alan Tümer, personelin 24 saat esasıyla çalışmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Suriyelilerin çalıştığı kamptaki tekstil atölyesi, günde 400’e yakın hastaya hizmet veren hastane ile domates, biber, patlıcan, mantar yetiştirilen seraları da gezen Tümer, eğitim-öğretim gören gençleri de sınıflarında ziyaret etti.

Tümer, “Mültecilerin ardında bıraktığı çok farklı hikayeler var. Türkiye ekonomisi uzun vadede mültecilerin sorunlarını çözmeye yetmez. Dolayısıyla Türkiye, hem kendi insanının rahat etmesi, iş bulabilmesi hem de mültecilerin sağ salim kendi topraklarına dönebilmesi için üzerine düşen görevi yapmalıdır. Adana’da 200 bin Suriyeli yaşıyor. Tüm mültecilere hizmet veren Göç İdareleri’nin yapısı ve fiziki çalışma şartları da iyileştirilmelidir. Adana İl Göç İdaresi de daha geniş bir alanda hizmet vermelidir” diye konuştu.

Merkezi Yüreğir ilçesi Yenidoğan mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdür Vekili Velican Doğru'dan da Adana'daki mülteci, göçmen ve yabancı misafirlerle ilgili çalışmalar, sorunlar ve çözümlere ilişkin bilgi alan Tümer, buradaki yoğunluğa da tanıklık etti. Tümer, günde yüzlerce göçmenin çeşitli nedenlerle uğrak yeri haline gelen İl Göç İdaresi’nin fiziki yetersizliği, personel azlığı ve personelin maddi ve manevi imkansızlıklarının yetkililer tarafından görmezden gelinmemesini gerektiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI