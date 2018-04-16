Tümer, Ağyatan ve Akyatan lagünleri için koruma sözü aldı

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Karataş’taki Ağyatan ve Akyatan lagünlerinin acilen koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündem dışı söz alan Tümer’in konuşmasının ardından hükümet adına konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valiliği’nce lagünlerin korunması amacıyla maksadıyla eylem planı hazırlandığını, eylem planını takip edeceğini, Tümer’in de takip etmesi halinde sevineceğini kaydetti.

Mecliste konuyu daha önce de dile getiren ve gelişmeleri takip etmek adına Eroğlu’nun da mecliste bulunduğu anda söz hakkı isteyen Tümer, nesli tükenmekte olan flamingolar ve caretta caretta kaplumbağalarının yaşam alanı olan ayrıca her sezon 700 tona yakın balık üretimine karşılık kirlilik ve bakımsızlık nedeniyle balık üretiminin 60 tona kadar düştüğü Adana'nın Karataş ilçesindeki Ağyatan ve Akyatan Lagünlerine akan pis suların temizlenmesinin beklendiğini vurguladı.

LAGÜNE TEMİZ SU AKIŞI SAĞLANMALI

Lagün etrafındaki 40 bin dönümlük arazide tarım yapıldığına işaret eden Tümer, şunları söyledi

“Karataş yolundaki Doğankent, Solaklı, Havutlu ve Yunusoğlu mahallelerinde tüm yerleşim birimlerinin atık suları lagüne dökülmektedir. Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri, çiftçi birlikleri ve üniversiteler lagünlerin atık sulardan temizlenmesi için ortak hareket etmeli, lagüne temiz su akışı sağlanmalıdır. Kuşların ve balıkların yaşam alanlarının yok edilmesine izin verilmemelidir. Göller, akarsu ve denizlerimiz belli aralıklarla denetim altında tutulmalı, lagün etrafında kuşaklama kanalı düzenlenmelidir. Pompaj nedeniyle dolan lagünü derinleştirmede azot ve fosfor oluşumu dikkatle takip edilmeli, üniversitelerin bu konudaki seslerinin daha gür çıkmasına olanak sağlanmalıdır.”



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×