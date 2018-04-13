Tümer: Adana suları özelleştirilmesin, kapalı sulama sistemine geçilsin

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’nın Pozantı, Feke, Aladağ ve Saimbeyli ilçesindeki orman köylülerinin ve Adanalı çiftçilerin kapalı sulama sistemine geçmesi için hükümete duyarlılık çağrısı yaptı.Mecliste gündem dışı söz alan Tümer, Adana’nın Pozantı, Feke, Aladağ, Saimbeyli gibi ilçelerindeki orman köylerinde yaşayan vatandaşların ulaşım, sağlık ve güvenlik sorununun yanı sıra temiz içme suyu, elektrik ve iletişim problemi yaşadığını vurguladı. Tümer, "Anayasanın 169 ve 170. maddelerine göre ormanların korunması ve geliştirilmesi ile orman köylüsünün korunması ve kalkındırılmasının desteklenmesi için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alınacağı belirtilmektedir. Ancak milli gelirden en az payı alan, içme suyunu kendisi bulan, bozulan yolunu kendi onarmak zorunda kalan orman köylülerimizin ilçe ve il merkezleriyle olan iletişim sorunu dahi çözülememektedir. Köylüler aynı zamanda yoğun emek ve ucuz işgücü ile karşı karşıyadır. Orman kesim fiyatları da köylünün emeğini karşılamaktan çok uzaktır" dedi.Öte yandan Adana’daki Seyhan, Çatalan, Ceyhan ve Aslantaş barajlarının işletimlerinin özel şirkete devredilme girişiminin bölge halkı ve çiftçisi adına büyük sorun oluşturacağını dile getiren Tümer, Adana il, ilçe ve mahallelerde suyun verimli, doğru ve dengeli kullanılabilmesi adına ise bir an önce kapalı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.BAKAN EROĞLU: HASRETLE BEKLİYORUMHükümet adına Tümer’in konuşmasının sadece kapalı sulama bölümüne yanıt veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gerekli çalışmaları yaptıklarını, çiftçilerle elbirliği yaparak kapalı sulama sistemine geçileceğini söyledi. Eroğlu, "Yani bu, hakikaten benim de hasretle beklediğim bir husustu, inşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

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