Tüm su oyun parkları hizmete açıldı

ADANA'nın Çukurova İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Su Oyun Parkları hizmete açıldı. Belediye Evleri semtinde ilki gerçekleştirilen ardından gelen talepler üzerine diğer mahallelerde de hizmete açılan Su Oyun Parkları’na çocuklar akın etti.Çukurova Belediyesi’nin Adana’ya kazandırdığı Su Oyun Parkları hizmete açıldı. Kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocukların akın ettiği Su Oyun Parklarını hizmete açan Çukurova Belediyesi'nin Mahfesığmaz Mahallesi İmge Beyhan Çocuk ve Dinlenme Parkı, Toros Mahallesi Ercan Çetin Parkı, Huzurevleri Mahallesi Akın Özdemir Çocuk Parkı ve Belediye Evleri Mahallesi Kurtuluş Parkı’nda Su Oyun Parkları bulunuyor. Su parkları çılır açılmaz hücum eden çocukların sevinci görülmeye değerdi. Çocukların mutluluğunu gören aileler, sunulan hizmet için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. Çocuklar Su Oyun Parklarına herhangi bir ücret ödemeden girebilecek.Çocuklar tarafından çok sevilen ve yoğun ilgi gören Su Oyun Parklarını Adana’ya yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Biliyorum ki çocuklarımız çok yorucu bir sezon geçirdi, çok yoruldu. Değerli çocuklarımız şimdi eğlenceyi hak ediyor. Çocuklarımız okullar tatil olduğundan bu yana parkların açılmasını merakla ve heyecanla bekliyordu. Müjdemiz olsun, tüm Su Oyun Parklarımız bugün hizmete açıldı. Aileler güvenle parklarımıza çocuklarını getirebilirler. Çocuklar burada diledikleri kadar, özgür biçimde ve gönüllerince eğlenip oynayacaklar. Su Oyunları Parkımız yaz boyunca açık olacak. Çocuklarımıza iyi eğlenceler ve mutlu bir tatil diliyorum" dedi.

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