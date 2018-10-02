Tükürük bezi tümörü, yüz felcinin nedeni olabilir

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Levent Renda, yüz felcinin nedenlerinden birinin tükürük bezi tümörü olabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Levent Renda, tükürük bezi tümörünün yüz felcinin nedenlerinden biri olabileceğini, bu tip tümörlerin sık sık görülmesine karşın nedeninin tam olarak bilinmediğini söyledi. Tükürük bezi tümörlerinin tanısında şişlik şikayetinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Renda, yüz felci, tükürük bezi bölgesinde yaralar ve yüzdeki ağrı kanseri işaret edebilir. Bu tip hastaların detaylı olarak tetkik edilmesi gerekiyor" dedi. Doç. Dr. Renda, tükürük bezi ameliyatlarındaki en büyük riskin ise tümörlerin temizlenirken sinir hasarına yol açabilmesi olduğunu kaydetti.

YÜZ BÖLGESİNDE ÇOK AĞRI OLUYOR

Tümörlerin kanser tanısı aldığında hastalığın tükürük bezi çevresi ve boyuna sıçrama olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Renda, "Bu hastalarda yüz bölgesinde ağrılar çok fazla oluyor. Yüz siniri tutulmuş olup kişide yüz felci olmuş olabiliyor. Eğer yüz felci ve yüzde belirgin ağrı varsa, tümörünün biraz daha kötü olabileceğine dair görüşümüz oluşabiliyor. Ama kesin tanı biyopsi ve tetkiklerden sonra netleşiyor. Ameliyatta çıkan parça da inceleniyor" dedi.

HASTA GEÇMEYEN BİR ŞİŞLİKLE BAŞVURDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Sönmez'in de kendilerine bu tip şikayetle başvurduğunu belirten Doç. Dr. Renda, hastanın sağ kulak önünde bir şişlik bulunduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Renda, "Bu geçmeyen bir şişlikti. Tükürük bezinde tümör olduğunu belirledik. Önce iğne biyopsi yaptık. Sonuç iyi çıkınca ameliyat ettik. Hastanın tümörü yüz sinirine yapışıktı. Bu da operasyon süresini uzattı ama sinirde herhangi bir hasar oluşmadan yani felç ya da hissizlik oluşmadan operasyonu tamamladık" diye konuştu.

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