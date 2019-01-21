Tüketiciler en çok ayıplı maldan şikayetçi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2018 yılında Tüketici Hakem Heyeti'ne 1353 başvuru geldiği öğrenilirken, bunların 576'sı en çok ayıplı maldan şikayetçi oldu.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Tüketici Hakem Heyeti 2018 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2018 yılında 1353 tüketici başvurusu yapılırken, 1135 tüketicinin şikayeti karara bağlandı. Karara bağlanan başvurulardan 803'ü tüketici lehine olurken, 332'si ise tüketici aleyhine gerçekleşti. Tüketiciler 576 başvuruyla en çok başvuruyu ayıplı maldan yaparken, 377 başvuru tüketici kredisi, kredi kartı, konut, finansman, sözleşme, haksız şart 141 başvuru ise mesafeli abonelik sözleşmelerinden gerçekleşti. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Ticaret Bakanlığı'nın 'Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması' çalışmaları kapsamında 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerindeki hakem heyetlerine yapılan başvuruların iş ve işlemlerinin Fethiye Tüketici Hakem Heyeti tarafından takip edildiğini belirterek, "Bu ilçelerimizin de bize bağlanması nedeniyle hakem heyetimiz üzerindeki iş ve işlemler artmıştır. itibariyle 2018 yılında hakem heyetimize 1353 başvuru yapılmış, bunlardan 1135'i karar bağlanmıştır. Kararların 803'ü tüketici lehine, 332'si tüketici aleyhinedir" dedi.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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