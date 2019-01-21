Tüketici Hakem Heyeti'ne 274 başvuru

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Tüketici Hakem Heyeti'ne 2018 yılında 274 kişi başvururken, 219 dosyada tüketici lehine karar verildi.

Finike Mal Müdür vekili Mustafa Çiftçi, vatandaşların haklarını korumaya yönelik Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na yapılan başvuruları değerlendirdi. Çiftçi, 2018 yılında toplam 274 kişinin başvuru yaptığını, bunlardan 219'una tüketici lehine, 53'ü tüketici aleyhine, 2 dosyaya ise takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Geçmiş döneme ait yapılan başvuruları da değerlendiren Çiftçi, 2014 yılında 2 bin 66, 2015 yılında 2 bin 585, 2016 yılında 1245, 2017 yılında ise 370 kişinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptığını ve bunların birçoğunda tüketici lehine karar verildiğini söyledi. Çiftçi, başvuruların büyük oranda banka dosya masraflarına yönelik olduğunu da kaydetti.

Mal Müdür vekili Çiftçi, Finike Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvuruların Finike'den yapılabildiğini ancak, alınan dosyaların 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Antalya Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti tarafından karara bağlandığını vurguladı. Çiftçi, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvurularda, parasal sınırın 8 bin 480 TL'ye yükseltildiğini, bunun üstündeki rakamlar için mahkemeye başvurulması gerektiğini hatırlattı.

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