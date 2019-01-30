Tüketici Derneği uyardı: Kargoyla gelen koliyi görevlinin yanında açın

TÜKETİCİLERİ Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Mehmet Tanrıkut, kargo hizmeti satın alımındaki haklarla ilgili açıklama yaptı. Şube Başkanı Tanrıkurt, kargo teslim alımlarında mutlaka kutuyu kontrol etmek gerektiğini belirterek, ‘’Ürünün paketini kargo görevlisinin önünde açın. Aksi takdirde pakette herhangi bir eksik olması halinde bunu ispat edemezsiniz’’ dedi.

Son yıllarda kargo hizmetleri noktasında vatandaşların sıklıkla Tüketici Derneklerine şikayette bulunması nedeniyle Tüketicileri Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Mehmet Tanrıkut açıklama yaptı. Vatandaşların kargo hizmeti satın aldıklarında mutlaka kargo kutularının görevlinin yanında açmalarını ve eksik varsa tutanak tutturmaları gerektiğini vurgulayan Şube Başkanı Tanrıkurt, “Ürünü kontrol etmeden teslim aldığınıza dair belgeyi imzalamayın. İmza atmadan önce ürünün paketini açarak, herhangi bir hasar olup olmadığına ve ürünün eksiksiz bir biçimde teslim edildiğinden emin olun. Kargo görevlisi kağıdı imzalamadan paketi kontrol etmemenizi ve açmamanızı isteyebilir. Ancak bunun sizin yasal hakkınız olduğunu unutmayın. Ürünün paketini kargo görevlisinin önünde açın. Aksi takdirde pakette herhangi bir eksik olması halinde bunu ispat edemezsiniz. Bu sebeple ürününüzü kargo görevlisi ile beraber denetim etmeniz gerektiğini unutmayın’’ diye konuştu.

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