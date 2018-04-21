'Tuhaf Bir Rüya'ya ilgi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TİYATRO Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin (TED-YAR-DER) sahneye koyduğu 'Dün Gece Tuhaf Bir Rüya Gördüm' adlı eser izleyiciyle buluştu.

Devlet Tiyatrosu'ndan emekli Adem Atar'ın yazıp yönettiği 'Dün Gece Tuhaf Bir Rüya Gördüm' adlı iki perdelik komedi-politik oyun ilk kez Konyaaltı Cem Evi'nde sahnelendi. Muratpaşa Belediyesi'nin destek verdiği eser, belediye hizmet binasındaki Kültür Salonu'nda ikinci kez sergilendi, heyecan yaratan oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Adem Atar, İrfan Çetin, Serin Esen Rüzgar, Fatma Sönmez, İrem Erkan Çetin, Fahrettin Kaya, Soner Kolbüken, Can Akın'ın rol aldığı oyunda 'Halkın uykularını kaçıran kötü günler konu edildi. Yönetmen Atar, "Eserimizde, ülkemizde son yıllarda yaşanan, can kayıplarına, yaralanmalara neden olan olayları konu edindik. Antalya bölgesindeki bazı belediyeler ile sendikalardan da istekler aldık. Yıl içinde birkaç kez daha sahnelenecek" dedi.

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