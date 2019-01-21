TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Durmuş’tan, Başkan Kutlu’ya ziyaret

ADIYAMAN Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Durmuş’u makamında ağırladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Durmuş, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜGVA Adıyaman Şube Temsilcisi İdris Toprak ile yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’dan Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Durmuş, Adıyaman’da sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Kutlu’yu tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kutlu, TÜGVA yöneticilerine çalışmalarda başarılar diledi.

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