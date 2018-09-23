Tufanbeyli Evci Mahallesi’ne 6 kilometrelik yeni içme suyu hattı

ADANA Tufanbeyli ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 6 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarına başladı.Tufanbeyli'ye bağlı Evci Mahallesi'ne 6 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor.ASKİ'nin daha önce 12 kilometrelik ''Evci Göleti Kapalı Sistem Sulama Projesi'' ile bölge halkının sulama sorununu ortadan kaldırarak 3000 dönüm tarım arazisini suya kavuşturduğu açıklandı.VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZLERİ MOTİVE EDİYORTufanbeyli Evci Mahallesi'nde yürütülen projenin vatandaşların tüm içme suyu problemini ortadan kaldıracağını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Hüseyin OPRUKÇU, ''Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak hem şehir merkezinde hem de kırsalda dev eserleri vatandaşlarımıza ve ülkemize kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Tufanbeyli Evci Mahallesi çok fazla sorunu içinde barındırıyordu. Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün bu konudaki hassasiyeti neticesinde de tüm ekiplerimiz bu sorunları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştı. Bu çalışmanın karşılığında da vatandaşlarımızın yüzündeki memnuniyeti, mutluluğu görmek bizleri en güzel şekilde motive ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI