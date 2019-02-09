Tudors Lara, açıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın turistik bölgesi Kaleiçi'nde 2009 yılında açılışı yapılan Tudors Arena'nın ikinci şubesi Tudors Lara, Akra Otel kavşağında açıldı.

Antalya eğlence dünyasının yakından tanıdığı Adnan Tosun ve Tudors kurucusu Berkan Polat ortaklığıyla açılan Tudors Lara'da, haftanın 7 günü alternatif rock ve pop müzik konserleri olacak. Grupların sahneye çıkacağı Tudors Lara'da, konserler de düzenlenecek.

500 kişilik işletmenin işletme müdürleri Oktay Seçer ve Oğuz Ateş, Tudors Lara'nın atmosferini görenlerin hayran kaldığını söyledi. Seçer, işletmenin iç dekorasyonunda gitar ve saksafon kullanıldığını belirtti. Önceki yıllarda da eğlence kulübü olarak kullanılan mekanı tepeden tırnağa yenilediklerini aktaran Seçer, 1,5 milyon lira masraf yapıldığını kaydetti.

Tudors Lara'nın iç dekorasyonunda, oturma şeklinde ve sahne konumlandırılmasında müşterilerinin rahatını ön planda tuttuklarını belirten Seçer, "Antalya için alternatif yer olmak istiyoruz. Buraya aileler gelsin, kadınlar gelsin, huzur içinde eğlensin istiyoruz. Anne ve babalar çocuklarını gönül rahatlığıyla bize göndersin istiyoruz. Fiyat politikamız dahil, müşteri portföyümüzü tamamen bunun üzerine kurduk" diye konuştu.

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