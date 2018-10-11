TÜBİTAK'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2018 Kayseri Bölge Yarışması’na” katılan projelerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan yarışma hakkında bilgiler vererek, bu yıl 809 proje başvurusu yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ünalan, “Bu yılki yarışmamız 3 alanda, 8 kategoride düzenledi. Bu 8 kategoride yarışmalar 3 aşamadan geçti. 1. etapta 100 proje başvurusu almıştık. Bunlar online değerlendirmeler tabi tutuldu. Bu online değerlendirmeler sonucu 50 proje elendi. Sizlerin de projelerinin bulunduğu 50 proje ise sergiye davet edildi. Bölge sergisi ikinci aşamamızı oluşturuyor. Bu sergide projelerimiz jürimiz tarafından değerlendirmeye alındı ve tekrar projeler hakkında sorular soruldu ve değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucu bir derecelendirme yapıldı. Bu derecelendirme sonucunda seçilecek olan 16 proje 3. aşamaya yani Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Araştırma Üniversite olarak bu tür toplantıların büyük önem arz ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Çalış, “Hızla gelişen ve değişen dünyada rakiplerinizden geri kalmamak için sadece teknolojik yenilikleri takip etmek yeterli olmadığı gibi, geleceğe yönelik hedef belirlemenizde kendi teknolojinizi üretmek artık bir gereklilikten zorunluluğa dönüşmüştür. Malumunuz Erciyes Üniversitesi, Türkiye’de 10 Araştırma Üniversitesi arasında. Üniversitemiz bu başarıyı kolay elde etmedi. Araştırma kimliğinin temelini çok uzun yıllar önce atarak, üzerine ekleye ekleye bu konuma geldi. Nasıl gelindi? Bilimle, teknolojiyle, araştırmayla ve bunlara yönelik projelerle, akademik yayınlarla. Biz Erciyes Üniversitesi olarak araştırmayı, bilimi, teknoloji çok önemsiyoruz. Gerek akademik kadromuz, gerekse öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve teknolojiye yönelik çalışmalarına elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün burada bulunan siz değerli genç araştırmacılara çok teşekkür ediyorum. Sizler üniversite öğrencisi olarak hazırladığınız projelerle sadece bilme katkı vermiyorsunuz, ülkemizin geleceğine yönelik önemli bilimsel projelerin alt yapısını şimdiden oluşturuyorsunuz. Gelecek adına bizlere umut oluyorsunuz. ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere, törene katılan protokol tarafından ödülleri takdim edildi

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