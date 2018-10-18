TÜBİTAK bilim şenliğine üniversiteden destek

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, TUBİTAK 4007 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) desteğiyle Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulunda düzenlenen Bilim ve Sanat Şenliği'nde 30 atölye açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) ve Çaydeğirmeni Belediyesi'nin katkılarıyla Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulunda Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi. Şenliğin açılışına, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, akademik personel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK’ın desteklediği 120 projeden birisi olma başarısı gösteren şenlikte toplamda 33 farklı atölye kuruldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi ve 9 atölye ile Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu 7 öğretim görevlisi ve 9 atölye ile, Gökçebey Mithat Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi ve 2 atölye ile, Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu, Devrek Fen Lisesi Çaydeğirmeni Çok Programlı Lisesi 1'er atölye ile, TOKİ ilkokulu ise 10 atölye ile projeye katkıda bulundu.

Bilim Şenliğine öğrenciler tarafından ilgi gördü. Proje kapsamında, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki iletişimin kavratılması için sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, teknik bilim oyunları, yarışmalar gibi etkinlikler yoluyla öğrencilerin temel bilimsel olguları fark etmeleri amaçlandı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×