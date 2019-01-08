TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, EÜ'de konferans verdi

EGE Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda Ege Üniversitesi üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' konulu konferans verdi.

TÜBİTAK'a en fazla proje sunan ve en çok projesi kabul gören üniversite olan Ege Üniversitesi'ne, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın davetiyle konuk olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye nüfus açısından hala genç ve dinamik bir ülkedir. Yeni dönemde üniversite ve sanayi iş birliğini içeren programlara desteklerimizi arttıracağız" diye konuştu. Ar-Ge'de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, "2016-2017 yılları arasında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları yüzde 5, TÜBİTAK personel istihdamı yüzde 12 arttı. Ar-Ge alanında özel sektörün yatırımı da bu süreçte yükseldi. Özel sektörde en çok yatırım yüzde 12 ile imalata yapıldı. Yükseköğretim alanındaki Ar-Ge çalışmalarında ise yüzde 6.30 ile sağlık alanı en önemli hareketliliğe sahip oldu. Orta teknoloji ürünlerini içeren alanında oldukça başarılıyız. Ancak, bizim hedefimiz geride kaldığımız yüksek teknoloji alanındaki çalışmaları arttırmak. Bu dönem ilk kez sadece yüksek teknoloji alanında bir çağrı ile çıktık. Bu konuda sayı olarak fazla geri dönüş ve talep aldık. Bu dönemden itibaren ileri teknoloji alanındaki gelişmeleri ve başarıları daha da ilerleteceğiz" diye konuştu.

TÜBİTAK hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Prof. Dr. Mandal, "2018 yılında toplam 27 bin 468 projeyi destekledik. Projelere toplam 1.9 milyarlık destek aktardık. Tüm bu veriler ışığında 2019 yılında daha fazla hedef, çıktı ve etki bazlı program ve yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Prof. Dr. Mandal, "Türkiye nüfus açısından hala genç ve dinamik bir ülkedir. Yeni dönemde üniversite ve sanayi iş birliğini içeren programlara desteklerimizi arttıracağız. Ayrıca doktora öğrencilerinin sanayide istihdamını desteklemeye başladık. Artık sektörde çalışan doktora öğrencisinin maaşının yüzde 60'ını üniversite aracılığıyla biz ödeyeceğiz" diye konuştu.

Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın, birikim ve deneyimleri doğrultusunda hem YÖK'te yapmış olduğu hizmetleri hem de TÜBİTAK Başkanı olarak ülkemizi bilimsel araştırmalar alanında daha iyi noktalara taşıma gayretini takdirle izliyoruz" dedi. Rektör Budak, Ege Üniversitesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Budak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a çiçek ve plaket takdim etti.

İZMİR, ()

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