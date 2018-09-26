ANKARA, () - YENİMAHALLE’de halk dansları eğitimi vererek vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan TUBİL Halk Dansları Topluluğu’na kayıtlar başladı.

2017 yılında Polonya’da ‘Halk Dansları Folklor ve Müzik Yarışması’nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan TUBİL, Yenimahalle’deki vatandaşlara kültürel geçmişin geleceğe aktarılmasında büyük önem sahibi olan halk oyunlarını öğretiyor. Bale(4-12 yaş), halk oyunu(8-12 yaş), yıldızlar(12-15 yaş), gençler(15-18 yaş), büyükler(18-30) vehobi (30 yaş üstü) grupları branşlarında eğitim almak isteyenler için eğitim süreci başlıyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne, Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopileri ile müracaat edebilecek.

‘KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ NESİLDE NESİLE AKTARILIYOR’

“Anadolu toprakları geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerde yaşatılan sosyal ve kültürel öğeler, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır” diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

“Bize düşen, bu kültürleri yaşatmak için elimizi taşın altına koymak ve çocuklarımız aracılığı ile gelecek nesillere ulaştırmaktır. Bu topraklar bizim. Zeybek, horon, bar, kırık hava bunların hepsi bizim kültürel değerlerimiz. Düğünlerimizde, özel günlerimizde, hepsini izlemekten zevk alıyoruz. Belediyemizin halk dansları topluluğu olan TUBİL, ilçemizi ve ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Yenimahalle’de çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde kültürel değerlerine ve ülkesine sahip çıkan bir nesil yetişiyor, bu toprakların değerleri gelecek kuşaklara aktarılıyor.”

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