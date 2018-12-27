TÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 'HAP tahliye tatbikatı'

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-TRAKYA Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle merkezde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, HAP biriminin katkılarıyla yapılan 2018 yılı tatbikatı, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Taş koordinasyonunda başarıyla tamamlandı. Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş’ın başkanlığı ve Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Gündeniz Altay ve Prof. Dr. Nurettin Taştekin’in gözetiminde, Sivil Savunma Amiri Özcan İlgün’ün ve HAP biriminin dahil olduğu tatbikatta, hastane çalışanları tarafından, bir yangın ya da afet durumunda yapılması gereken müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve hastaların güvenli bir bölgeye nakillerinin sağlanması amaçlandı. Belirli aralıklarla hastane çalışanlarının eğitilmesi ve olası bir afet durumuna karşı farkındalığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen yangın tatbikatı, Dahili Yoğun Bakım Üniteleri’nin olduğu alanda gerçekleştirildi. Çalan alarmla başlayan tatbikatta, senaryo gereği hastane yoğun bakımının olduğu alanda bir yangın çıktı.

Senaryo gereği söz konusu tatbikatta, hastane A1 Blok zemin katta tadilat yapılan alanda elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın başladı. Sis bombalarıyla yoğun dumanın etkisi altında bırakılan yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu alandan dumanlar çıktığını fark eden hemşire, yangın alarm butonuna basarak 7070’nolu telefondan santrale Kırmızı Kod ihbarında bulundu. Santral memuru, tüm birimlere A1 Blok Zemin Kat Kırmızı Kod ihbarında bulundu ve İtfaiye’yi (110) arayarak yangını haber verdi. Devamında HAP Başkanı’nı arayarak Kırmızı Kod ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Güvenlik görevlisi, hasta ve hasta yakınlarının paniğe kapılmamaları için duyurular yaparak hasta yakınlarına yardımcı olurken, Kırmızı Kod ihbarını alan hastane yangın söndürme ekibi ve çalışanlar, yangın söndürme ekipmanlarını alarak yangına müdahale için hızla yangın mahalline ulaştı. Teknik birimin, yangının kaynaklandığı alandaki elektriği kesmesiyle yangın mahallinde karanlığa büründü. Hastane Kırmızı Kod Yönetim Ekibi de derhal olay yerine intikal ederek bir durum değerlendirmesi yaptı. Çok geçmeden UMKE ve itfaiye ekipleri ile sağlık çalışanları, yangın mahalline ulaşarak hastaların tahliyesi ve kontrolü için gerekli çalışmaları başlattı ve dumanların etkisi altında kalan hastalar yatay tahliye yöntemiyle zemin kat A6 Blok Yoğun Bakım Üniteleri’ne taşındı. Görevliler tarafından yangın anında sedyede bulunan hastaların hastaneden nasıl tahliye edileceği de ayrıntılı olarak gösterildi.

Tatbikatta, olası yangın ve doğal afet durumlarına karşı acil durum ve yangın eğitimi verilirken çalan alarmla birlikte Yoğun Bakım Ünitesi’nin olduğu alandan çıkarılan temsili hastalar, en hızlı şekilde diğer yoğun bakım ünitelerine ulaştırıldı. Tüm birimlerden raporların istemesinin ardından, son durum değerlendirmesi yapılarak tatbikat sona erdi. Hastanede yapılan tatbikata çok sayıda yetkili gözlemci olarak katılırken, tatbikat hasta ve hasta yakınları tarafından da heyecanla izlendi.