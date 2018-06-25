TTSO: Yeni sistem ülkemize hayırlı olsun

Emre KOLTUK/TRABZON,() - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında kutlama mesajı yayınladı.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.24 Haziran seçimlerinin rekor bir katılımla gerçekleşmesinin Türkiye'nin güçlü demokrasi geleneğini ortaya koyduğunu belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını tebrik ediyoruz. Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Rekor bir katılım olması, halkın oylarının tamamının mecliste temsil edilmesini sağlamıştır. Yeni sistemin ülkemizin geleceğinde yeni kazanımlara yol açacağını düşünüyoruz. Seçimlerin ardından ekonomiye odaklanarak güçlü Türkiye için el birliği ile çalışma dönemi başlamıştır. Milletimizin oyu ile göreve gelen siyasi partilerimizin temsilcilerini kutluyorum. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum."