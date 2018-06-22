TTSO: Trabzon, hinterlandının en güvenli yatırım noktası

Emre KOLTUK/TRABZON () - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’un Kafkaslar, İran, Rusya, Afganistan başta olmak üzere geniş bir hinterlanda sahip olduğunu belirterek, “Trabzon ayrıca hinterlandının en güvenilir yatırım noktası konumundadır. Deniz yoluyla tüm dünyaya bağlantısı bulunmaktadır” dedi.

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, Büyükelçi Innes-Brown, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan İlarslan ile görüştü.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Büyükelçi Innes-Brown’a Trabzon’un ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon tarih boyunca bir ticaret ve lojistik merkezi olmuştur. Tarihi İpekyolu’nun Karadeniz’e ve dünyaya açılan kapısı olan Trabzon’da günümüzde de ekonominin yüzde 80’i ticaret olarak devam etmektedir. 4 organize sanayi bölgesinde devlet teşvikleri ve bedava arsa tahsisine kadar birçok yatırım kolaylığı sağlanmaktadır.”

“TRABZON GÜVENLİ YATIRIM BÖLGESİDİR”

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon’da sanayi konusunda da önemli yatırımların yürütüldüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Yeşil Endüstri Bölgesi, orta ve yüksek teknolojide üretim yapılacak bir bölge olacaktır. Avustralyalı yatırımcıları da sizler aracılığıyla Endüstri Bölgemizde yatırıma davet etmek istiyorum. Trabzon Kafkaslar, İran, Rusya, Afganistan gibi geniş bir hinterlanda sahiptir. Trabzon ayrıca hinterlandının en güvenilir yatırım noktası konumundadır. Deniz yoluyla tüm dünyaya bağlantısı bulunmaktadır. Kısa zamanda bitirilmesini umduğumuz demiryolu hattıyla da Erzincan kanalıyla çok geniş bir coğrafyaya bağlanacaktır. Biyoteknoloji ve inovasyon merkezi, eğitim alanındaki yatırımları, gelişen turizmi, tarihi ve doğal güzellikleri ve daha birçok olanağıyla bölgesinin kilit noktası konumundadır. En önemli zenginliklerimizden birisi de çok miktarda girişimcimizin olmasıdır. Dünyanın her yerinde bir Trabzonlu girişimci vardır. 110 ülkeye ihracat yapılması da bunun kanıtıdır. En büyük beklentimiz Endüstri Bölgesi’ne Avustralyalı firmaların gelip yatırım yapmasıdır. Gerekirse karşılıklı ziyaretlerle buradaki yatırım olanakları Avustralyalı girişimcilere anlatılabilir. Böylece karşılıklı işbirliği konusunda da ilk adım atılmış olur.”

BÜYÜKELÇİ: UMUT VEREN BİR ZİYARET OLDU

Büyükelçi Marc Innes-Brown, en önemli görevlerinden birinin ticaret ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmek olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi:

“Avustralya ve Türkiye çok sıcak ilişkileri olan iki ülke konumunda bulunuyor. Ama buna karşılık ticaret hacmi arzulanan seviyede değil. Oyca Avustralya dünyanın 12, Türkiye 16’ncı büyük ekonomisi. Her iki ülke de G-20 üyesi. Ticaret ve yatırım anlamında çok daha fazla şeyler yapabilmeliyiz. Avustralya madencilik, tarım, finans ve eğitim alanında güçlü bir ülke. Bu alanlarda birbirimize yardımcı olabiliriz. Son olarak Mersin limanının yarısını Avustralyalı bir firma aldı. Bugünkü ziyaretimiz bir başlangıç. Benim açımdan geleceğe yönelik umut veren ve yararlı bir ziyaret oldu. Ayrıca bugün iyice ikna oldum ki; Trabzon bu bölgenin ekonomik merkezidir. Bunu sadece Türkiye anlamında söylemiyorum. Daha geniş bir coğrafyada bunu değerlendirmek gerekir. Trabzon ekonomik anlamda çekici bir yer.”

Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da, Avustralya Büyükelçiliği’nin sosyal projelere destek veren ve fark yaratan bir temsilcilik olduğunu vurgulayarak, “Bu görüşmeden kalıcı bir işbirliği doğması en büyük dileğimdir” dedi.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi Marc Innes-Brown, TTSO İpekyolu Özel Müzesi’ni gezdi ve şeref defterini imzaladı.