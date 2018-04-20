TTSO heyetinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Emre KOLTUK/TRABZON,() - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimler sonucunda meclis başkanlığına yeniden Şadan Eren, yönetim kurulu başkanlığına da yeniden Suat Hacısalihoğlu’nun seçilmesinin ardından göreve devam eden meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada seçimlerdeki asıl amacın geleceğe dönük hizmet yarışı olduğuna işaret etti. Hacısalihoğlu, “Bildiğiniz gibi tüm Türkiye’de oda ve borsa seçimlerimiz oluyor. Yeniliktir seçimler. Demokrasinin gereği. Bu doğrultuda da bizler Trabzon olarak seçimleri tamamladık. Sonuçta da seçim geride kaldı. Artık önümüze bakıyoruz. Seçimlerdeki asıl amaç geleceğe dönük hizmet yarışıydı. Biz de bu hizmet yarışında söz vererek öne çıktık” dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Karadeniz gezilerinde çekilen fotoğraflardan oluşan ve gazeteci Ömür Avcı tarafından hazırlanan “Baba ocağına seyahatler” isimli fotoğraf albümü de Trabzon heyeti tarafından Hisarcıklıoğlu’na hediye edildi.