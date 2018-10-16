TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: Bu kampanyaya sahip çıkın

Filiz YILDIRIM/TRABZON,() - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, hükümet tarafından enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan 'En Az Yüzde 10 İndirim kampanyasına' TOBB’un da ‘Varız’ başlığı altında destek verdiğini belirterek, " Trabzon iş dünyası olarak bizler de her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda da devletimizin, milletimizin yanındayız. Ekonomik anlamda tam bir mücadele içinde olan, ülkemize en güçlü desteği yine, esnafı, tüccarı, çalışanı, üreteni, tüketeni olarak bizler vereceğiz” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de başlatılan 'Enflasyonla Mücadele Programı' konusunda Trabzon ve bölgede bulunan sanayicilere çağrıda bulundu. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, beraberinde başkan yardımcıları Tolga Avcı ve Mustafa Zihni Serdar’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde İndirim Kampanyası başlatıldığını hatırlattı. Hacısalioğlu “Türkiye'de bir defa daha Devlet-Millet birlikteliğiyle bir ekonomik mücadele başlatılmıştır. Trabzon ve bölgemizde bulunan sanayicilere, iş adamlarına ve esnaflara 'Enflasyonla Top Yekûn Mücadele Varız En Az Yüzde 10 İndirim' Kampanyası'na destek olunması için çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımıza en üst düzeyde destek bekliyoruz. Kamu tarafından başlatılan bu girişimin başarıya ulaşması, özel sektörün gönüllülük esası içinde katkı vermesiyle mümkün olacaktır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerin de tam destek verdiği Enflasyonla mücadele, aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir” diye konuştu.

'TOPYEKÛN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Türk özel sektörünün bu kampanya ile devletle birlikte topyekûn bir duruş sergileyip mücadele edeceğini söyleyen Başkan Hacısalioğlu “Asgari üç ay sürecek olan ‘en az yüzde 10 indirim’ kampanyasına destek vermek isteyen üyelerimiz Oda Genel Sekreterliğine başvurarak veya Oda web sitesi www.ttso.orq.tr adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılabilecekler” dedi.

'YÜK SADECE DEVLETE BIRAKILMAMALI'

Enflasyonla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Hacısalioğlu, şunları söyledi:

“Bu sorun ülkemizin sorunudur. O yüzden Enflasyonla mücadelede yük sadece özel sektöre veya sadece devletin kurumlarına bırakılmamalıdır. Trabzon iş dünyası olarak bizler de her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda da devletimizin, milletimizin yanındayız. Ekonomik anlamda tam bir mücadele içinde olan, ülkemize en güçlü desteği yine, esnafı, tüccarı, çalışanı, üreteni, tüketeni olarak bizler vereceğiz. Tüm üyelerimizi, milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz"