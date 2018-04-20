TTSO: Bankalar bıçak sırtındaki firmalara destek olmalı

Aleyna BAYRAM/TRABZON () - HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Başkan Hacısalihoğlu, piyasa koşullarında bıçak sırtında ayakta durmaya çalışan firmalara bankaların da kredi ve diğer konularda destek olması gerektiğini vurguladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve beraberindeki heyet, Trabzon’daki temasları kapsamında TTSO’yu ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Arslan, başta Nefes Kredisi olmak üzere birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Hacısalihoğlu, bankaların krediler ve diğer konularda içinde bulunulan piyasa koşullarında bıçak sırtındaki firmalara mutlaka destek olması gerektiğini vurgulayarak, “Zor koşullardaki firmaların üretime devam etmesi ülke ekonomisinin ilerlemesi için hayati önemdedir. Potansiyeli olan, ihracat yapan, üretime ve istihdama katkıda bulunan firmalarımıza bankaların da mutlaka destek olması gerekmektedir. Kredileri kullandırırken bankaların firmalarımıza danışmanlık hizmeti de vermesi önemli bir konu. Özellikle kredilerin vadelerini ve ödeme koşullarını belirlerken, bankaların firmalar lehine yönlendirici tutum takınmalarını istiyoruz. Bu firmaların ayakta kalması ekonomimiz için hayati önemdedir. Bu firmaları kaybedersek bir daha kazanamayız” dedi. Genel Müdür Arslan ve Başkan Hacısalihoğlu, ziyaretin anasına birbirlerine plaket takdim etti.