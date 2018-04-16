TTO'ya gençlik aşısı

TORBALI Ticaret Odası'nın (TTO) yeni seçilen 21 kişilik meclisinde, 40 yaşın altında 8 üye görev yapacak. 2009 yılında 30 yaşında meclis başkanı seçilen TTO'nun 39 yaşındaki genç Başkanı Abdulvahap Olgun "Kendi içimizde değişimi gerçekleştirip gençlik aşısı yaptık" dedi.

TTO'nun 21 kişilik meclisinde 8 kişinin 40 yaşın altında olması dikkat çekti. Meclisin en genç ismi ise 29 yaşındaki Ahmet Ayaz oldu. Yıllarca TTO yönetim kurulu üyeliği yapan Ümit Ayaz'ın oğlu olan Ahmet Ayaz, Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Mecliste genç üyelerden bir diğeri ise 32 yaşındaki Uğur Albaş oldu. Fırın işletmeciliği yapan Albaş, Torbalı siyasetinin önemli isimlerinden Nurettin Albaş'ın oğlu. 35 yaşındaki Volkan Karatoklu ise meclise üçüncü kez seçildi. Torbalı'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan Hasan Karatoklu'nun oğlu olan Volkan Karatoklu, personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Meclisteki iki kadından çevre mühendisi 30 yaşında Demet Aslan ise, firmalara çevre danışmanlığı hizmeti veriyor. Otel işleten Karaman ailesinin genç patronu 32 yaşındaki Tuncay Karaman ise ilk kez bir STK'da görev alıyor. Geçen dönem oda meclisinde görev yapan 30 yaşındaki Mustafa Ateş, meclisin en genç seçilmişleri arasında yer aldı. Ateş, bu dönem yönetim kurlu üyesi olarak görev yapacak. Bu dönem ilk kez meclise giren 39 yaşında Ahmet Emre Köseer ise, meclisin en önemli sanayicileri arasında yer alıyor.

OLGUN: "GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

2009 yılında 30 yaşında meclis başkanı seçilen TTO Başkanı 39 yaşındaki Vahap Olgun ise "Kendi içimizde değişimi gerçekleştirip büyük bir gençlik aşısı gerçekleştirdik" dedi. Olgun, farklı sektörlerden sanayici, imalatçı veya hizmet sektöründe önemli isimlerin görev yaptığını söyleyip, "Listemizde büyük bir değişime gittik. Yüzde 50 oranında yeni isme yer verdik. Ayrıca gençleşme de bizim için önemliydi, bunu da gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. 40 yaşın altında çok sayıda isme yer verdik. Ben meclise ilk girdiğimde 30 yaşındaydım ve o dönem Türkiye'nin en genç meclis başkanı seçilmiştim. Biz de gençlerin önünü açıp gelecek için şimdiden yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

TORBALI (İzmir), ()

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