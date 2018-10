TTB’den öğrencilere giysi yardımı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN’in Tarsus İlçesinde Ticaret Borsası, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her eğitim ve öğretim yılında geleneksel hale getirdiği 'TOBB Eğitim Yardımı'nı bu yıl 'Bir Öğrencide Sen Giydir’ teması ile gerçekleştirdi.

Ticaret Borsası Toplantı salonunda gerçekleşen dağıtıma Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Toplum Destekli Polis Büro Amirliği çalışanları ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Borsa Başkanı Murat Kaya, eğitim yardımından yararlanan 800'e öğrencinin Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlediklerini ifade ederek, "Bu yıl tespit edilen 800 yakın ihtiyaç sahibi öğrencimizin mutluluğunu bugün burada birlikte yaşıyoruz. Bizler, imkânlarımız el verdiği sürece okullarımızın ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

Kaymakam Ünal ise, borsanın her yıl eğitim öğretim yılının başlaması neden ile yapılan giysi yardımının takdire edilmesi gerektiğini belirterek diğer sivil toplum kuruluşlarından da aynı yardımları beklediklerini söyledi.

Yapılan konuşmalardan sonra bir grup ihtiyaç sahibi öğrencilere giysileri protokol üyeleri tarafından verildi.

