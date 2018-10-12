TTB'ndan Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’de Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Murat Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı’na tam destek verdiklerini söyledi.

TTB Başkanı Kaya, son dönemlerde yaşananlar nedeni ile hem artan enflasyon, alım gücünün düşmesi, hem de artan girdi maliyetleri ve faizlerin firmaları etkileyen olumsuzluğa karşı topyekûn bir iktisadi mücadele başlatıldığını söyledi. Başkan Kaya, TOBB ve Odalar-Borsalar bu mücadelenin kalbi noktasında olduğunu belirterek, " Her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içinde olmamız gerekir. TOBB'nin başlattığı Enflasyonla Mücadele kapsamında 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz. Kamu ve özel sektör arasında kurulacak güçlü koordinasyon ile yaşanan bu zorlu sürecin geride bırakılacaktır" dedi.

Başkan Kaya, Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında enflasyonu tetikleyen ürünlerde yapılacak fiyat indirimi ile ekonomik canlanmanın hem vatandaş lehine hem de üreten kesim lehine olacağına ve bu sayede ekonomik canlanmanın sağlanacağın inandıklarını ifade ederek, "Bu noktada tüm üyelerimize bu mücadele için çağrıda bulunuyoruz. TOBB tarafından gönderilen ve Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan ürün ve hizmetleri üreten üyelerimizin programa destek olmak amacı ile asgari 3 ay süre ile ve en az yüzde 10 oranında indirim yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



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