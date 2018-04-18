TT Yönetimi ve Meclisinden Başkan Can'ı ziyaret etti

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerden sonra güven tazeleyen Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve meclis üyeleri, Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti.

Şenlik havasında bir seçim yaptıklarını söyleyen Kaya, "Aynı kararlılıkla sizlerle birlikte Tarsus'umuza katkı sunma gayretinde olacağız. Sizlerle birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Taş üstüne taş koyan, kent için, ülke için bizler için sonsuz kıymetlidir. Gerek ekonomik anlamda, gerek sahada hepsi bizler için birer kahramandır. Umuyorum hayırlara vesile olacaktır inşallah temennimiz o yönde. Sizlerden yakın ilgi gördük samimiyet gördük teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni yönetimi tebrik eden Başkan Can, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarsus'ta kurum ve kuruluşlarla güzel bir birliktelik yakaladık. Tarsus'ta huzurlu bir ortam sağladık. Öncelikle hem yönetim kuruluna, hem sizlere Murat Kaya'ya da hayırlı uğurlu olsun. Tarsus'ta biz yerel yönetim olarak bütün sivil toplum kuruluşlarımızla oda ve dernek başkanlarımızla gerçekten güzel bir birlikteliğimiz var. Ben ümit ediyorum ki, bu birliktelik artarak devam edecek. Bu artarak devam eden birliktelik aynı zamanda şehrimize vatandaşımızdan iş adamlarımıza kadar, Tarsus'ta yaşayan bütün insanlarımıza hem hizmet olarak geri dönecek hem de huzur ve kardeşlik olarak geri döneceğine ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaya, Başkan Can'a günün anısına bir tablo hediye etti.

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