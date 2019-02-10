TSYD’den Çetin'e ziyaret

ADANA, () - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in sporcuya ve spor kulüplerine olan katkılarını her zaman takdir ettiklerini belirterek “Amatör sporun sürekli yanında olan Soner Başkanımız'ı kutluyorum. Sporun içerisindeki sivil toplum kuruluşlarına da kendisi çok önem veriyor. TSYD Adana Şubesi olarak kendileriyle güzel bir iletişimimiz var. Seçim döneminde tüm adaylarla birlikte kendilerine de başarılar diliyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise TSYD Adana Şubesi yöneticilerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek “Güçlü bir yönetiminiz var. Spora yön veren kıymetli spor yazarları arkadaşlarımın hepsi burada. Adana sporuna katkılarımız her zaman devam edecek. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyarette, TSYD Adana Şubesi 2'nci Başkanı Hasan Hüseyin Türk, Genel Sekreter Hakan Köker, Mali Sorumlu Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu üyeleri Ergün Kara ile İrfan İşisağ, Dernek İdare Müdürü Mehmet Önal ve Çukurova Belediyesi Spor Koordinatörü Ergin Ulun, Medya Sorumlusu Doğan Gülbasar hazır bulundu. Ziyaretin sonunda, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e TSYD rozeti taktı.

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