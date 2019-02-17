TSYD üyelerine özel fırsat

ANTALYA, () - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyelerine yönelik sağlık protokolu imzalandı. TSYD Antalya Şubesi üyeleri, Dünya Göz Hastanesi imkanlarından indirimli yararlanabilecek.

TSYD Antalya Şubesi’nde Dünya Göz Hastanesi Güney 5. Bölge Direktörü Cevat Süslü ile TSYD Antalya Şube Başkanı Mehmet Şifa Çiçek arasında imzalanan protokol çerçevesinde, dernek üyeleri muayenelerden, tetkiklerden ve ameliyatlardan indirimli faydalanılabilecek.

İş geliştirme uzmanı İsmet Gümüşay’ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Şifa Çiçek, kendilerine sunulan bu imkan nedeniyle hastane yönetimine teşekkür etti ve üyelerden bu imkandan yararlanmalarını istedi.

Cevat Süslü ise spor gazetecilerinin kendileri için önemli olduğunu, sadece indirim imkanları ile değil, gösterecekleri sıcak ilgi ile de TSYD Antalya Şubesi üyelerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

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