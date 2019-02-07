TSYD üyeleri bir araya geldi

TÜRK Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi üyeleri sohbet toplantısında bir araya geldi.Sohbet toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şube Başkanı Oktay Ensari, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve TSYD Kayseri Şubesi üyeleri katıldı.Toplantıda konuşan TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesine bağlı 24 üyemiz var. Amacımız Kayseri’deki spor yazarlarını bir araya getirmek. Şartlarını iyileştirmek. Özelikle Kadir Has Stadyumu’nda bazı eksiklerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız yeni dönemde bu sorunu çözecektir. Kendisine Kayserispor’a ve Kayserispor camiasına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmasının ardından TSYD Şube Başkanı Oktay Ensari, Başkan Büyükkılıç’a günün anısına şilt takdim etti.Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ise, "Spor, gazetelerin olmazsa olmazıdır. Gazeteleri elimize aldığımızda arka sayfa dostların olduğu bölümdür. Kayserisporunun hep beraber öne çıkaracak bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah Cuma günü oynanacak olan karşılaşmayı da Kayseripor kazanacak. Hikmet hocamızın ekibi ve futbolcularımız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, "Başkanımızın ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 4 Mart’ta Melikgazi Belediyesi’nin meclisine misafir olarak katılacağız. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Oy birliği ile ODTÜ Konağı’nın cemiyete tahsis edildi. Konağa gittim ve son halinin fotoğraflarını çektim. Çok da güzel oldu. Burasını basın müzesi yapacağız" dedi.

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