TSYD Trabzon'dan, anlamlı etkinlik

TRABZON,() - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, kentte 'Oku, Dinle, Anlat, Spor Yap' sloganı ile 'TSYD Trabzon Etkinlikleri' adı altında futsal turnuvası düzenleyeceğini açıkladı. Organizasyonda futsal turnuvasının yanı sıra, dart yarışması, paneller ve seminerler de yapılacağı bildirildi.

TSYD Trabzon Şubesi, kent medyasında yer alan kurumlar arası diyalogu geliştirmek, aileler arası kaynaşmayı sağlamak ve sürekli gelişerek değişen spor faaliyetleriyle ilgili meslektaşlarını bilgilendirmek amacıyla, 'Oku, Dinle, Anlat, Spor Yap' sloganı ile 'TSYD Trabzon Etkinlikleri' adı altında futsal turnuvası düzenleyecek. Organize edilecek turnuvaya, Fanatik Gazetesi’nde yıllarca spor yazarlığı yapan ve 16 Ağustos 2003 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda eden Mehmet Tan'ın adı verildi.

TSYD Trabzon Şubesi'nce organizasyona ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"TSYD Trabzon Şubesi olarak, kültür, spor ve futbol kapsamlı farklı bir etkinliği gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz. “Oku, Dinle, Anlat, Spor Yap” sloganı ile “TSYD Trabzon Etkinlikleri” adı altında Mehmet Tan Futsal Turnuvası ağırlıklı organizasyonu, 15 Kasım-15 Aralık 2018 tarihleri arasında organize edeceğiz. Organizasyonda Futsal Turnuvasının yanı sıra, Dart yarışması, paneller ve seminerler organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Turnuvayı düzenlemekteki amacımız kurumlar arası diyalogu geliştirmek, aileler arası kaynaşmayı sağlamak ve sürekli gelişerek değişen spor faaliyetleriyle ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirmektir. Bu kapsamda 15 Kasım tarihinde başlayacak olan Mehmet Tan Futsal Turnuvası’na basın mensuplarımızın ve spor faaliyetleri içerisinde yer alan kurumlarımızın katılımını beklemekteyiz. Turnuva için önceliğimiz her kurumun kendi içerisinde bir takım oluşturması ve ihtiyaç dâhilinde maksimum 3 meslektaşımızı takviye yaparak turnuvaya katılmasıdır. Serbest statüde bulunan meslektaşlarımız da dilediği takdirde kendi aralarında bir takım kurabilir veya herhangi bir kurumun takımına dâhil olabilirler. Turnuvaya katılacak olan her meslektaşımız aynı zamanda Dart turnuvasına da katılma hakkına sahip olacaktır. Dart turnuvasına meslektaşlarımızın eşleri de isim bildirmeleri durumunda bireysel olarak katılıp yarışabilirler. Turnuva kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bir takım kurarak Mehmet Tan Futsal Turnuvası’na renk katacaktır. Katılım yapacak olan kurumlarımız başvuru formlarını 29 Ekim tarihine kadar trabzon@tsyd.org.tr adresine göndermelidir."

TURNUVA ŞARTNAMESİ

Organizasyondaki futsal turnuvasının şartnameleri ise şöyle sıralandı:

"1-Takımlar TFF Futsal Talimatına göre 4 oyuncu ve bir kaleci olmak üzere 5 kişiden oluşup, her takımın 3 yedek oyuncu bulundurma hakkı vardır. Takımlar kendi kurumlarının dışından 3 meslektaşımızı kadrolarına katabilirler.

2-Oyun süreleri 20’şer dakikadan oluşan iki devre halinde oynanacaktır. Devre araları 5 dakikadır. 3-Takımlar maçın başlama saatinden 15 dakika önce salonda hazır bulunmalı ve takım kaptanları listelerini imzalamalıdır.

4-Oyuncu değişikliği sınırsız sayıda olup, müsabaka hakeminin bilgisi dahilinde gerçekleştirilecektir. 5-Müsabakada görülen sarı kartlar bir sonraki maç için geçerli olmayıp, kırmızı kartlar minimum 2 maç oynamama ile cezalandırılacaktır.

6-Müsabakalar salonda oynanacağı için her sporcu yumuşak tabanlı spor ayakkabı ile gelmek zorundadır.

7-Her devrede 5 faule ulaşıldığında 10 metre penaltı noktasından kaleye direkt atış (penaltı) kullanılır."