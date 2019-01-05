TSYD Sivas Şubesi kahvaltıda buluştu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi tarafından kentte görev yapan basın mensuplarına kahvaltı programı düzenledi.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki Kütük Ev'de düzenlenen programa Belediye Başkanı Sami Aydın, TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan, 2019 yılının spor medyasına başarı getirmesini temenni ederek; "Yeni yılın ülkemize ve Sivas’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. TSYD Sivas Şubesinin kurulmasında özellikle temsilciliğinde uzun yıllar bizlere destek veren Eraydın Aytekin kardeşimize teşekkür ediyorum. Bizim bugünlere gelmemizde ki temel taşlardan birisi oldu. İl Temsilciliği görevini başarıyla yönetip, bu bayrak yarışını bizlere teslim etti. Bu emanetin doğrultusunda da Türkiye’de 7'nci şube olarak Sivas'ta TSYD Sivas Şubesini kurmuş olduk. Amacımız büyük bir aile olmak. Sadece dernek üyeleri değil, Sivas'ta görev yapan tüm basın mensuplarımızın bir çatı altında buluşması ve ortak değerde buluşmasını istiyoruz. Belediye Başkanı Sami Aydın’a teşekkür ediyoruz. Sivas’ı imrenilen bir şehir yaptı" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise "Sizlerle 10 yıl belediye başkanı olarak beraber çalıştık. Bizim çalışmalarımızda, sizlerin çok büyük emeği, katkısı var. Basınımız olarak her zaman yapıcı oldunuz. Her zaman Sivas’ın menfaatine bize destek oldunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim hedeflerimiz vardı, biz o hedeflerimizi üzerine çıktık. Bugün Sivas’a kim gelirse gelsin özellikle bu şehri gezenler, görenler modern bir şehir olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı. Günün anısında TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Belediye Başkanı Sami Aydın'a tablo hediye etti.

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