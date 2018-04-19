TSYD Bursa Şubesi'nden Şahin'e ziyaret

BURSA,() - TSYD Bursa Şubesi Mehmet Ali Ekmekçi başkanlığındaki yönetim kurulu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi yeni yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor. Mehmet Ali Ekmekçi başkanlığındaki yönetim Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin’i makamında ziyaret etti. Bursa’daki sportif yatırımlar ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda Şahin, yeni yönetime görevinde başarılar diledi. Bursa’nın spor şehri olduğunun altını çizen Süleyman Şahin, “Yapılan tesisler Bursa’ya değer katıyor. Bu tesisler sayesinde şehrimizde birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz” dedi.

GURUR VERİYORLAR

Bursa’da futbolun yanısıra diğer branşlar için de birçok tesis yapıldığını belirten Şahin, “Bu tesisler sayesinde düzenlenen organizasyonların yanısıra sporcularımız artık daha modern imkanlarda çalışma fırsatı buluyor. Böyesine güzel tesisler arttıkça başarılı sporcularımız da çoğalıyor. Bizlerin gurur kaynağı oluyor” ifadelerini kullandı. TSYD Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Şahin’e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederken, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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