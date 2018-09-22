TSO’da bilgisayar kursu

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve SODES işbirliği ile ikincisi açılan bilgisayar kursuna 19 kursiyer devam ediyor.

Kültür ve Gastronomi Projesi kapsamında açılan bilgisayar toplam 100 kursiyerin başvurduğunu söyleyen TSO Koordinatörü Hüseyin Abay, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti. Yoğunluk nedeniyle 20’şerli guruplar halinde verilen ve 2,5 ay süren kursa katılanların ayrıca günlük 20 TL ücret alacaklarını belirten Abay, "Reyhanlı kazandırmış olduğumuz bu proje ile gençlerimize iş imkanında kolaylık sağlıyor. TSO olarak Reyhanlılı gençlerimizin birer meslek sahibi olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurslar sona erdikçe yenilerini açacağız" dedi.

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