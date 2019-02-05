TSO Başkanı Zaroğlu: Çiftçi çok büyük zarar gördü

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(), HATAY'ın Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, kentte etkili olan aşırı yağışlar ve baraj kapaklarının açılması ile gelen sel nedeniyle yüz binlerce dekar alandaki ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Mazot, gübre, tohum, ilaç ve diğer girdilerde fiyatların arttığını belirten Necmettin Zaroğlu, ürün fiyatlarının düşmesini beklemenin hayal olduğunu ifade etti. Hatay'da son zamanlarda yağan aşırı yağışlar ve sonrasında Tahtaköprü Barajı ile Afrin 18 Mart Baraj kapaklarının da açılmasıyla çiftçilerin çok büyük zarar gördüğünü kaydeden Zaroğlu, "Tarım sektörü sancılı dönem yaşamaktadır. Aşırı yağışlar nedeniyle ekili yüz binlerce ürün telef olmuştur. Amik Ovası'nda buğday ekim sahasının yaklaşık yarısı taşkınlar nedeniyle zarar gördü" dedi.

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