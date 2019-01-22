TSM korosu konser verdi

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu (TSM), 'Sazdan Söze Nağmeler' adıyla Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) açılan kurslarda müzik eğitimi alan kursiyerlerin oluşturduğu Keman Orkestrası, Kadınlar, Çocuklar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu her ay düzenledikleri konserlerle yüzlerce vatandaşamüzik ziyafeti veriyor. Son olarak Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi TSM Korosu, 'Sazdan Söze Nağmeler Konseri'yle Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zehra Özçelik'in şefliğindeki konserde sahne alan korunun saz ekibinde; Onur Uğurbaş (ud), Ahmet Baran ve Mustafa Kaçan (kanun), Alaaddin Gencer (viyolonsel), Nurullah Gürsoy ve Sonay Koca Mutlu(ritim) yer aldı. 'Her Tel Sazı', 'Bir Ter Dudağın Değdiği Yerdir', 'Sen Körfeze Geldiğin Zaman', 'Hüzün', 'Köroğlu' gibi 18 eserin seslendirildiği konserde izleyenler alkışlarla koroya eşlik etti.

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