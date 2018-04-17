TSK Vakfı'ndan madalya

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatif üyeleri, aralarında topladığı 25 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlarken, vakıf tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Darıca Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Başkanı Mahmut Kolcuoğlu ve yönetimi üyeleriyle birlikte aralarında topladıkları 25 bin TL'yi geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Başkanı Emekli Tuğgeneral Nehir Aydın, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman'ın makamında Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Başkanı Mahmut Kolcuoğlu, Yardımcısı Yusuf Kara ve yöneticilerden Hakan Yılmaz ile bir araya gelerek, vakıf adına madalya verdi.

Nehir Aydın teşekkür ederek, "Ülkemizdeki hayırseverlerin vakfımıza yaptığı bağışlar inanılmaz derecede büyük. Sanayicilerimizin verdiği desteğin yanı sıra, sizler gibi küçük esnaf topluluklarının bağışları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu nedenle de buradayız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmut Kolcuoğlu, TSK'nın ülkenin gözbebeği olduğunu söyleyerek, "TSK'nın bunca fedakarlığına rağmen bizler ne kadar bağış yapsak az kalır. Tarafımıza verilen berat belgesi ve madalya bizleri onurlandırmış olup, kooperatif binamızın en güzel köşesinde yer vereceğiz" diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, ilçeye TSK tarafından verilen ilk madalyanın sahibi olmaları nedeniyle Mahmut Kolcuoğlu ve yönetimini kutladı.