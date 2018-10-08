TRT Yayın Şefi Baha Akıner'in kitabı şiirseverler ile buluştu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de uzun yıllar TRT Çukurova Radyosu'nun yayın şefliği görevini yürüten Baha Akıner, ilk kitabı olan 'Aşk Aşk'ına'yı şiirseverler ile buluşturdu.

1992'de yılında TRT Ankara Televizyonu'nda yayın teknisyeni olarak göreve başlayan Baha Akıner, 1998'e kadar çalıştığı TRT Ankara Radyosu'ndan İzmir'e atandı ve 2008 yılına kadar burada görev yaptı. Ardından görevlendirildiği Çukurova Radyosu'nda meslek yaşantısını sürdüren evli ve 2 çocuk babası Akıner, farklı zamanlarda kaleme aldığı şiirlerini 'Aşk Aşk'ına' isim kitabında bir araya getirdi.

KİTABIN İSMİNİ OĞLU EFE BULDU

Kitabına ilişkin duygu ve düşüncelerini aktaran Akıner, "Kitap çıktıktan sonra sanki bir evladım doğmuş gibi hissettim. 200'e yakın şiirim var. Kitabımda bunlardan yalnızca 79 tanesine yer verdim. Oğlum Efe bir sabah kahvaltısında, 'Baba işlerin çok yoğun. Seni çok özlüyorum. Otur artık, seninle Aşk Aşk'ına konuşalım' dedi. Bu ifadeyi sosyal medyada paylaştığımda arkadaşlarım, 'Bunu kitap ismi olarak kullan' şeklinde öneri sundular. Bende kitabımın ismini 'Aşk Aşk'ına' olarak belirledim" dedi.

ŞİİRSEVERLERE ÜCRETSİZ

Kitaptan herhangi bir maddi gelir beklentisi olmadığını anlatan Akıner, "Kitabı yayınlamaktaki amacım para kazanmak değildi. Hiçbir yerde satışı yapılmayacak. Şiiri seven herkese ücretsiz olarak ulaştırıyorum. Kitabımı almak isteyenler benimle iletişime geçebilir" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI