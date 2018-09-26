TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Aksaray'da festivale katıldı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Kılıçarslan temalı 33'üncü Ihlara Kültür ve Spor Festivali etkinliklerine katıldı.Festivale katılmak üzere Aksaray'a gelen İbrahim Eren, “Biz Aksaray Belediyesi ile beraber daha önce birçok faaliyet gerçekleştirdik. Aksaray Belediyesi öncülüğünde çekimi yapılan Somuncu Baba filminde de bizim katkımız oldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bey kültür sanat alanında çok emek harcayan ve çok mesai harcayan bir başkan. Zaten kendisi bu tür faaliyetlerin kıymetini, önemini bilen bu alanlarda ne yapacağını bilen birisi. O yüzden bizde TRT olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Geçmiş kültürümüze ışık tutmamıza vesile olan 2'nci Kılıçarslan temalı festivali çok beğendik. Bu festival ile örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz.” dedi.

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