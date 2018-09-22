Troya Ören Yeri’nin kuşlarına yuva

ÇANAKKALE Merkez’e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’ndeki kuşlar için yapılan yuvalar ağaçlara asıldı.

Troya Ören Yeri'nin, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 Yılı, Troya Yılı olarak ilan edildi. Kentte devam eden Troya Yılı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan kuş yuvaları, Çanakkale Müze Müdürü Ali Atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Erdal Güngör tarafından ağaçlara asıldı. Ağaçlara asılan kuş yuvaları bölgedeki kuşların korunmasına ve çoğalmasına katkı sağlayacak. Ağaçlara zarar veren böceklere karşıda, biyolojik mücadele devam edecek.

Öte yandan, asılan kuş yuvalarının 2 yılda bir temizlenip, kontrol edilerek yuvaların verimli olarak kullanılmasının takip edileceği belirtildi.

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