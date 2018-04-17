Troya Müzikali Antalya'da

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ÇANAKKALE'deki Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl etkinlikleri kapsamında, Antalya'da Troya Müzikali sahnelenecek.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Troya Müzikali 4 Mayıs Cuma günü Saat 21.15'te Aspendos Arena'da seyirciyle buluşacak. Aynı yerde sezon süresince Anadolu Ateşi gösterileri de gerçekleşecek. 2018 yılının 'Troya' yılı ilan edildiğini belirten Anadolu Ateşi Antalya Bölge Müdürü Ahmet Atılgan, Anadolu Ateşi Gösterisinin yanı sıra Troya Müzikalinin Antalyalılarla ve turistlerle buluşacağını söyledi.

Troya Müzikalinin 2014 yılından sonra ilk kez Antalya'da sahneleneceğini ifade eden Atılgan, "Troya yılı nedeniyle Antalya'da gösterilerimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 3 yıl aradan sonra Troya, Antalya'da seyirciyle buluşuyor" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena, 24 Nisan Salı günü saat 21.15'te sahnelenecek Anadolu Ateşi'nin hemen ardından 4 Mayıs'ta Troya seyirciyle buluşacak. Sezon boyunca 50 gösteri yapması planlanan Anadolu Ateşi ve Troya için 200'ün üzerinde dansçı sahneye çıkacak.

Troya Müzikali yıl boyunca Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de sahnelenecek.

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