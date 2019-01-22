Tropikal Kelebek Bahçesi, sömestirde öğrencilere ücretsiz

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konya Tropikal Kelebek Bahçesinin sömestir döneminde Selçuklu ilçesinde eğitim gören tüm öğrencilere ücretsiz hale getirildiğinin müjdesini verdi.2018 – 2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyıl dönemini tamamlayan öğrenciler, Selçuklu Belediyesinin anlamlı karne hediyesiyle tatillerini daha iyi değerlendirecekler. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi karne hediyesi olarak tatil boyunca öğrencilere ücretsiz olacak.Çocuklara twitter hesabından sömestr müjdesi olarak tropikal kelebek bahçesini, karnesi getiren çocuklara ücretsiz hizmet vereceğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, twitter hesabından çocuklara şöyle seslendi; “Sevgili Çocuklar! Sömestr tatilinin ilk etkinliğini beraber yapalım istiyorum. Selçuklu’da eğitim gören öğrencilerimiz tatil boyunca (Pazartesi günleri hariç) Tropikal Kelebek Bahçemizi ücretsiz gezebilecek. Karnesini yanında getiren çocuklarımızı mucizevi dünyayı keşfetmeye bekliyorum” dedi.Yıllık ortalama 300 bin ziyaretçi kabul eden ve Konya için önemli bir turizm destinasyonu olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda 3 bin 500 metrekarelik gezi alanından oluşuyor. Yaz kış 26 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarının sağlandığı bahçe 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Kelebeklerin larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Bahçe içerisinde öğrenciler için bilim insanı, mantar, kuş, böcek etkinlikleri yapılıyor. Hafta sonlarına özel olarak da hayata dokun, boyama ve el işi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca eğitim sınıfında randevu alan okul öğrencilerine böcek, ilginç canlılar, sürüngen eğitimi veriliyor.