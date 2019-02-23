Trophy'de, iki Gaziantep takımı var

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Polisgücü Spor kadın hokey takımı yeni bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e yükseldi. 2018/2019 Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Şubat 2020'de Türkiye'yi trophy liginde temsil edecek. 2020'de Gaziantep'in iki takımının Trophy liginde olduğuna dikkat çeken Başkan Mehmet Kaplan “Kadın ve erkek takımlarımızın Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Liginde temsil etmesi büyük bir onur kaynağıdır" dedi.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkeklerden sonra kadın hokey takımıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e yükseldi. 2018-2019 sezonu Kapalı alan Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı 2020 Şubat ayında Avrupa'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'te Türkiye'yi temsil edecek. Gaziantep ve Türkiye için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye'yi bugüne kadar hokeyin değişik kategorilerinde başarıyla temsil ettik ve adımızı sürekli şampiyonlar arasına yazdırmayı başardık. Şubat 2020'de erkek takımımız gibi kadın takımımız da Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de ülkemizi temsil edecektir. Trophy öncesi Haziran ayında önümüzde acık alan Avrupa Şampiyonası var. Erkeklerde ev sahibiyiz, kadınlarda takımımız Ukrayna'ya gidecek. Her iki tamımızda şu anda bi iki şampiyonaya odaklandı. Gaziantep Polisgücü her zaman sahaya kazanmak için çıkıyor. Bugüne kadar ülkemize 7 Avrupa şampiyonluk kupası getirdik. İnanıyorum ki Haziran 2019'da da her iki takımımız şampiyon olacaktır" dedi.

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